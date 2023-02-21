В Нижнекамске второклассник попал в реанимацию после наезда кроссовера

В Нижнекамске второклассник попал в реанимацию после наезда кроссовера. Момент ДТП во вторник, 21 февраля, опубликовала компания «Татвижн» в своем Telegram-канале.

Авария случилась днем 21 февраля на проспекте Мира, напротив дома № 109.

На кадрах видно, как ребенок стоял у пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора для пешеходов. В какой-то момент он резко выбежал на проезжую часть. Перед ним одна машина успела притормозить, а водитель Renault Duster не успел среагировать.

Ребенок отлетел на несколько метров. Сейчас он находится в реанимации. У него диагностировали ушиб головного мозга, ушибленную рану лба и закрытый перелом ключицы.