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В Минобороны опровергли блокировку поставок боеприпасов для добровольцев
Ранее артиллеристы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение, где попросили боеприпасов у Минобороны.

В Минобороны опровергли блокировку поставок боеприпасов для добровольцев. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства во вторник, 21 февраля.

В МО сообщили, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов доставили 1 660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10 171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков. Все заявки на подачу боеприпасов выполняются в кратчайшие сроки, уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что до 25 февраля будут обеспечены все заявки на боеприпасы за февраль, а после начнутся поставки за март.

Напомним, ранее артиллеристы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение, где попросили боеприпасов у Минобороны.

Позже Евгений Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер».