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В ходе СВО погиб житель Рязанской области Кирилл Пыхтин

В ходе СВО погиб житель Рязанской области Кирилл Пыхтин. Об этом сообщили на странице МОУ Казачинская СОШ «ВКонтакте» в понедельник, 20 февраля.

«Нашу большую школьную семью постигла огромная утрата. При выполнении воинского долга в ходе СВО на территории Украины погиб наш выпускник Пыхтин Кирилл. Добрый, улыбчивый, отзывчивый, честный. Настоящий мужчина и патриот своей Родины. Он навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Администрация школы выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в Рязани простились с погибшим под Херсоном Евгением Каторовым.