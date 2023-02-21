В Хакасии при пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек

При тушении пожара внутри дома нашли тела трех взрослых и семилетнего ребенка.

В Хакасии при пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 21 февраля, в 04:13. В селе Усть-Чуль Аскизского района загорелся частный дом общей площадью 104 квадратных метра.

Возгорание обнаружили поздно, и к приезду пожарных здание горело открытым пламенем. При тушении пожара внутри дома нашли тела трех взрослых и семилетнего ребенка.

Обстоятельства гибели семьи выясняют следственные органы.