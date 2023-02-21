В Госдуме предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС
В Госдуме предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы. Об этом пишет
Речь идет о специалистах, которые уехали из России после начала спецоперации, в обязанности которых входит разработка, внедрение и администрирование ГИС и информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также оборот персональных данных.
Также депутаты призвали ведомство включить школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и иных преференций, которые предусмотрены для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.