В Госдуме предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС

В Госдуме предложили запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект в думской электронной базе.

Речь идет о специалистах, которые уехали из России после начала спецоперации, в обязанности которых входит разработка, внедрение и администрирование ГИС и информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также оборот персональных данных.

Также депутаты призвали ведомство включить школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и иных преференций, которые предусмотрены для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний.