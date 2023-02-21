В Дагестане застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова

В Дагестане застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова. Об этом пишет Telegram-канал 112 во вторник, 21 февраля.

Многократный чемпион Мира по джиу-джитсу и грэпплингу Видади Марданов вышел из дому на улице Гагарина около 04:00, чтобы с кем-то поговорить. Однако, беседы не получилось. Оппоненты выстрелили в спортсмена и скрылись.

На кадрах видно, что двое нападавших повалили спортсмена на землю, а затем один из участников открыл стрельбу из охотничьего ружья, рикошетом пуля отскочила в пострадавшего. В настоящее время подозреваемый задержан. Это 27-летний Тимур Асадов. Его подельник, 23-летний Абдумислим Муртазалиев пока в бегах.

Следственный комитет сейчас разбирается в причинах конфликта, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.