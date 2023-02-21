В Черном море сухогруз с русским экипажем на борту разломило пополам

В Черном море сухогруз с русским экипажем на борту разломило пополам. Об этом во вторник, 21 февраля, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в порту Новороссийска.

По данным издания, в результате бедствия пять моряков числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось спасти шесть человек. Один из них в тяжелом состоянии.

Спасательную операцию осложняют сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и трехметровые волны.

Выясняются причины бедствия.