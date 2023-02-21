В Брянске алабай накинулся на мужчину и покусал его

В Брянске алабай покусал мужчину, когда тот пришел к его хозяину в гости. Об этом сообщили «Брянские новости».

Инцидент случился во вторник, 21 февраля, в коттеджном поселке возле микрорайона «Сосновый бор». Мужчина пришел в гости к приятелю. В это время на него напал алабай. Другой пес находился в вольере.

«Если бы выскочил и он, человека наверняка бы загрызли. Но и без того он весь искусан и находится в жутком состоянии», — рассказал местный житель.

Сообщается, что собака принадлежит известному в городе миллиардеру. Местные жители не раз предупреждали, что по поселку часто бегают агрессивные псы.