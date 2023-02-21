В Белгородской области местные правоохранители попали под обстрел ВСУ

В момент проверки территории прилетело шесть украинских снарядов.

В Белгородской области местные правоохранители попали под обстрел ВСУ. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Mash.

Украинские войска обстреляли межрайонного прокурора Белгородской области, начальника СО СКР и командира роты ППС в Шебекине, когда те приехали на место предыдущего обстрела. Они осматривали предприятие «Белгородский бойлер».

В момент проверки территории прилетело шесть украинских снарядов. Правоохранители не пострадали — они успели укрыться в одном из помещений птицефабрики.

Пострадал только служебный УАЗ. По оценкам экспертов, машину восстановить не получится.