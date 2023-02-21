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Умер рязанский учитель, художник и музыкант Владимир Горянцев
Владимир Горянцев умер 19 февраля после продолжительной болезни. Ему было 74 года.

Умер рязанский учитель, художник и музыкант Владимир Горянцев. Об этом сообщили в группе Окского государственного природного заповедника.

Владимир Горянцев умер 19 февраля после продолжительной болезни. Ему было 74 года.

В 1968 году он окончил Рязанское музыкальное училище, в 1978 — Костинское СПТУ. В 1980 году поступил рабочим в Окский заповедник, где вскоре перешел на должность лаборанта.

После этого работал учителем в Городковической средней школе, в свободное время писал этюды и картины. Его работы выставлялись в Москве, Рязани, Спасске-Рязанском, в Константинове в музее имени Сергея Есенина, в музее имени Константина Циолковского в Ижевском и в визит-центре Окского заповедника.

Коллектив Окского заповедника выразил соболезнования родным и близким Владимира Горянцева.