Стали известны подробности смерти мужчины в спортзале «Фитнес Хаус»

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 февраля.

Стали известны подробности смерти мужчины в спортзале «Фитнес Хаус». Об этом сообщил портал «Рязанские новости» со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что 65-летний мужчина в зале занимался без тренера. Он несколько раз присел со штангой, после чего почувствовал себя плохо. Вскоре рязанец скончался.

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 февраля. Очевидцы разместили в соцсетях ролик, на котором из здания фитнес-центра выносят большой черный мешок. Позже стало известно, что фитнес-клуб на время закрывали.