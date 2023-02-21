Стала известна дата прощания с рязанским врачом Александром Каржевиным

Ведущий специалист медцентра «Еламед» умер в понедельник, 20 февраля, по дороге на работу.

Стала известна дата прощания с врачом Александром Каржевиным. Об этом РЗН. инфо сообщили в МЦ «Еламед».

Ведущий специалист медцентра умер в понедельник, 20 февраля, по дороге на работу.

Коллектив медицинского центра выразил соболезнования родным и близким Александра Каржевина.

«Его не стало по дороге на работу — он шел спасать жизни, как делал это ежедневно на протяжении многих лет, но не смог спасти свою. Он навсегда запомнится коллегам и пациентам как Врач с большой буквы, профессионал, преданный своему делу, и по-настоящему добрый и отзывчивый человек», — говорится в некрологе.

Прощание с Александром Каржевиным состоится 22 февраля в 11.00 в храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Солотче.