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Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года
Ограничительные меры продлили на год «с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины».

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале организации, пишет РИА Новости.

Ограничительные меры продлили на год «с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины».

За год Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России. Ограничения включают финансовые и торговые, а также персональные санкции. Они распространяются на 1 386 физлиц и 171 организацию.