Совет ЕС продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года

Ограничительные меры продлили на год «с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины».

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале организации, пишет РИА Новости .

Ограничительные меры продлили на год «с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины».

За год Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России. Ограничения включают финансовые и торговые, а также персональные санкции. Они распространяются на 1 386 физлиц и 171 организацию.