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Рязанские власти готовятся к большому весеннему паводку

Рязанские власти готовятся к большому весеннему паводку. Очередное заседание региональной комиссии по этому вопросу состоялось во вторник, 21 февраля.

Его провела заместитель председателя правительства Анна Рослякова. Она отметила, что из складывающейся ситуации можно сделать вывод, что в регион придет большой весенний паводок.

«Исходя из складывающихся погодных условий, обильных снегопадов, оледенения и промерзания почвы мы уже сейчас прогнозируем то, что большой весенний паводок в регионе будет. Поэтому расслабляться нельзя. У нас есть отработанные механизмы согласованных действий во время половодья, а решения, принятые на сегодняшнем заседании, помогут сделать все необходимое вовремя и организованно», — сказала Рослякова.

По всем вопросам приняли организационные решения и розданы поручения профильным министерствам и ведомствам.