Рязанские полицейские сожгли более 144 килограммов конфискованных наркотиков

Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам.

Рязанские полицейские сожгли более 144 килограммов конфискованных наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы: при личных досмотрах, досмотрах транспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий.

Процедура уничтожения проходила под контролем специальной комиссии из представителей регионального УМВД, минздрава и минприроды.

В сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» наркотические вещества доставили на одно из предприятий города. В плавильной печи уничтожили около 51 килограмма синтетических наркотиков и более 93 килограммов растительных наркотиков.