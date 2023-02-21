Рязанские полицейские сожгли более 144 килограммов конфискованных наркотиков
Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам.
Рязанские полицейские сожгли более 144 килограммов конфискованных наркотиков. Об этом
Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы: при личных досмотрах, досмотрах транспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий.
Процедура уничтожения проходила под контролем специальной комиссии из представителей регионального УМВД, минздрава и минприроды.
В сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» наркотические вещества доставили на одно из предприятий города. В плавильной печи уничтожили около 51 килограмма синтетических наркотиков и более 93 килограммов растительных наркотиков.