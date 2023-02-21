Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ — договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных.

Путин уточняет, что РФ не выходит из договора СНВ, а приостанавливает свое участие.

«Мы будем учитывать, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания. Не нужно пытаться всем врать, строить из себя поборников мира и безопасности», — отметил президент.

Путин заявил, что Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.