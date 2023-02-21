Путин: Россия будет последовательно решать поставленные в СВО задачи

Об этом президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

Россия будет последовательно решать поставленные в СВО задачи. Об этом президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

Путин подчеркнул, что послание проходит в «сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире».

«Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь», — сказал президент.

Он отметил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.