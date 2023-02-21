Путин: Россия будет последовательно решать поставленные в СВО задачи
Об этом президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.
Россия будет последовательно решать поставленные в СВО задачи. Об этом президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.
Путин подчеркнул, что послание проходит в «сложное и рубежное для России время, в период кардинальных перемен во всем мире».
«Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь», — сказал президент.
Он отметил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.