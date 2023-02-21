Путин поручил создать в России специальный государственный фонд для помощи семьям участников СВО

Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Во вторник, 21 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил создать в России специальный государственный фонд для помощи семьям семьям участников СВО.

Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. Одной из важнейших задач президент назвал уход на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кто нуждается.

За каждым ветераном и каждой семьей закрепят координатора, который поможет решить проблемы.

До конца 2023 года структуры фонда заработают во всех регионах страны.