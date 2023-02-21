Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил главу Минобороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить ЧВК. Заявление Пригожина во вторник, 21 февраля, опубликовала его пресс-служба.

Он также приравнял это к измене Родине. Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам его частной военной компании.

«По поводу снабжения боеприпасами. „Ахмат“ и некоторые другие подразделения поделились, чем могли. Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки, подписывают документы (в том числе и те, за которые их посадит в камеру военная прокуратура) лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колес. Начальник Генерального Штаба и Министр Обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что ЧВК „Вагнер“ не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК „Вагнер“. Ее можно приравнять к измене Родине. В тот момент, когда ЧВК „Вагнер“ бьется за Бахмут, теряя каждый день сотнями своих бойцов», — заявил Евгений Пригожин.