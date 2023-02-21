Около медцентра «Еламед» в Рязани умер врач-невролог Александр Каржевин

В медцентре он принимал пациентов.

Около медцентра «Еламед» в Рязани умер врач-невролог Александр Каржевин. Об этом пишет «КП-Рязань».

Александр Каржевин окончил Рязанский медицинский институт в 1980 году. Его врачебный стаж составил более 40 лет. В медцентре он принимал пациентов. В последнее время он жаловался на боли в сердце.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 20 февраля, на улице Высоковольтной.

Фото группы «Медцентр „Генезис“ город Рыбное»