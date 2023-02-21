Малков: все поставленные президентом задачи будут выполнены в полном объеме

Об этом во вторник, 21 февраля, заявил губернатор Павел Малков, комментируя послание президента Владимира Путина к федеральному собранию.

Все поставленные президентом задачи регион выполнит в полном объеме. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил губернатор Павел Малков, комментируя послание президента Владимира Путина к федеральному собранию.

Малков заявил, что в послании прозвучали важные и знаковые для страны слова.

«Президент дал четкую оценку ситуации в мире, положению дел в нашей стране. Обосновал задачи специальной военной операции. Речь идет о безопасности нашей Родины, защите наших людей, наших фундаментальных ценностей. Безусловный приоритет — это поддержка участников СВО, их семей, — сказал губернатор в комментарии. — Будет предусмотрен ряд социальных гарантий для ветеранов СВО и для семей погибших воинов. В том числе, для этого будет создан новый фонд. Также за каждым ветераном, за каждой семьей будет обязательное индивидуальное сопровождение со стороны государственных структур, без всякой бюрократии. Мы уже это делаем в регионе. Будем только усиливать такую работу».

Глава региона добавил, что вопрос с отпуском участником СВО решали буквально накануне в рамках рабочей поездки в Сасово. После этого президент дал четкий ответ на вопрос — дать возможность бойцам приехать в отпуск раз в полгода, не меньше, чем на две недели без учета времени на дорогу.

Малков также особо отметил минуту молчания, во время которой президент и все собравшиеся почтили память воинов и мирных жителей, погибших в зоне СВО и из-за обстрелов ВСУ.

«Заявлен ряд очень значимых инициатив по развитию экономики, она успешно адаптируется к новым условиям. И, как сказал президент, будет реализовываться масштабная программа модернизации ЖКХ, по строительству дорог, ремонту школ, обновлению общественного транспорта и многое другое. Продолжится социальная газификация, эта программа становится бессрочной для всех жителей. Вводятся дополнительные виды поддержки для работников оборонно-промышленного комплекса. Начинает работать промышленная ипотека, новые меры по стимулированию инвестиций. Налоговые льготы и преференции для бизнеса и для граждан», — сказал губернатор.

Малков добавил, что в регионе будут укреплять экономику, добиваться технологического суверенитета и роста социального благополучия граждан.

«Все поставленные президентом задачи, которые имеют отношение к региону, будут выполнены в полном объеме», — подытожил глава региона.