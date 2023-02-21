Генсек НАТО заявил, что они сожалеют о решении Москвы приостановить договор о СНВ

НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить договор о СНВ. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил генсек Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с Дмитрием Кулебой и Жозепом Боррелем.

Столтенберг призвал Россию пересмотреть решение о приостановке СНВ, поскольку оно демонтирует механизм контроля ядерных вооружений. Также он добавил, что НАТО провела инвентаризацию арсеналов боеприпасов и готовится увеличить объемы их производства.