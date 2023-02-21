Экс-президент США Трамп заявил, что в случае переизбрания разрешит конфликт на Украине за сутки

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания разрешит конфликт на Украине за сутки. Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида, пишет РИА Новости .

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае переизбрания на пост главы государства «в ту же ночь» позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: „Нам нужно встретиться“. Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.