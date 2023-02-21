В Рязани дело об убийстве студентки РГУ передали в суд

В ночь на 3 ноября 2022 года 22-летний уроженец Захаровского района пришел в гости к девушке, с которой раньше поддерживал близкие отношения, и во время конфликта задушил ее. Тело он спрятал в диван и скрылся.

В Рязани дело об убийстве студентки РГУ передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ночь на 3 ноября 2022 года 22-летний уроженец Захаровского района пришел в гости к девушке, с которой раньше поддерживал близкие отношения, и во время конфликта задушил ее. Тело он спрятал в диван и скрылся.

Мужчину задержали 19 ноября 2022 года в Воронеже. Его арестовали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе следствия рязанец признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах трагедии.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.