Байден заявил, что США и Европа не стремятся уничтожить Россию

Джо Байден заявил, что США и Европа не стремятся уничтожить Россию. Об этом американский лидер сказал во время своего выступления в Польше во вторник, 22 февраля, пишет РИА Новости .

Президент США обратился к российскому народу. По его словам, Соединенные Штаты, равно как и страны Европы, не собираются нападать на Россию и пытаться взять ее под контроль.

«Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — заявил он.

Байден также оспорил слова Владимира Путина о вынужденном характере специальной военной операции на Украине, заявив, что она «никогда не была необходимостью».