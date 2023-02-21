Байден заявил, что США и Европа не стремятся уничтожить Россию
Джо Байден заявил, что США и Европа не стремятся уничтожить Россию. Об этом американский лидер сказал во время своего выступления в Польше во вторник, 22 февраля, пишет
Президент США обратился к российскому народу. По его словам, Соединенные Штаты, равно как и страны Европы, не собираются нападать на Россию и пытаться взять ее под контроль.
«Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — заявил он.
Байден также оспорил слова Владимира Путина о вынужденном характере специальной военной операции на Украине, заявив, что она «никогда не была необходимостью».