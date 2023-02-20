Житель Рязани пытался уклониться от таможенного платежа в 2,3 миллиона рублей за иномарку из Абхазии

Транспортное средство изъяли и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица»).

Житель Рязани пытался уклониться от таможенного платежа в 2,3 миллиона рублей за иномарку из Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Тульской таможни.

Nissan 2004 года выпуска для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей привез в Россию гражданин Республики Абхазия. Срок временного ввоза заканчивался в марте 2023 года, но в августе 2022 года тульские таможенники выяснили, что иномарка находится у жителя Рязани. Мужчина владел машиной незаконно и никаких документов на иномарку представить не смог.

Транспортное средство изъяли и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица»).