Зеленский подписал указ о санкциях против 333 лиц, связанных с Россией

Зеленский подписал указ о санкциях против 333 лиц, связанных с Россией. Об этом пишет LIFE.

Документ опубликовали на сайте офиса президента. В списке оказались члены наблюдательных советов и руководители российских банков.

Лицам, попавшим под санкции, на десять лет запрещено покупать земельные участки и участвовать в приватизации имущества на территории Украины. Украинская сторона также снимает с себя обязательства по выполнению финансовых и юридических договоренностей в отношении этих граждан.

Кроме того, сегодня Зеленский подписал указ о введении санкций против Московской биржи. Ограничения также действуют в течение десяти лет.