Во вторник в Рязани на восьми улицах отключат холодную воду

Во вторник в Рязани на восьми улицах отключат холодную воду. Информация об этом появилась на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключат во вторник, 21 февраля, с 9:30 до 13:00 по адресам:

улица 50-летия Октября площадь дом № 1 (МАУК Дворец молодежи города Рязани);

улица Островского дома № 18 корпус 1, № 20 корпус 1, № 22 корус 1, № 24-а (детский сад № 71),№ 26 корупс 1, № 30/9, № 34, № 34 корпус 1, № 36, № 36 корпус 1, № 38, № 37/16, № 39, № 39 корпус 1 (детский сад № 81). № 41, № 43;

улица Черновицкая дома № 1/77, № 3, № 3 корпус 1, № 5, № 7, № 7 корпус 1, № 18, № 20, № 20 корпус 2, № 5 корпус 1 (детский сад № 87);

улица Гоголя дома № 52 корпус 1, № 52-а (ЦТП);

улица Гагарина дома № 69, № 71 корпус 1, № 71, № 71 корпус 2 (детский сад № 84),№ 73, № 73 корпус 1, № 75, № 166;

улица Полетаева дома № 19 корпус 1, № 21, № 23, № 25;

улица Татарская дома № 68, № 72 (храм Иоанна Кронштадского), № 93, № 95.

Подвоз технической воды организуют с10:00 по адресу: Черновицкая дом № 5 корпус 1.

Также воду отключат с 09:00 до 17:00 по адресу:

улица Октябрьская дома № 3/1, № 4 (МБУ СШ Фаворит), № 4, № 6, № 8.

Отключение воды связано с ремонтными работами.