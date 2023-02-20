Во вторник в Рязани на восьми улицах отключат холодную воду
Во вторник в Рязани на восьми улицах отключат холодную воду. Информация об этом
Холодную воду отключат во вторник, 21 февраля, с 9:30 до 13:00 по адресам:
- улица 50-летия Октября площадь дом № 1 (МАУК Дворец молодежи города Рязани);
- улица Островского дома № 18 корпус 1, № 20 корпус 1, № 22 корус 1, № 24-а (детский сад № 71),№ 26 корупс 1, № 30/9, № 34, № 34 корпус 1, № 36, № 36 корпус 1, № 38, № 37/16, № 39, № 39 корпус 1 (детский сад № 81). № 41, № 43;
- улица Черновицкая дома № 1/77, № 3, № 3 корпус 1, № 5, № 7, № 7 корпус 1, № 18, № 20, № 20 корпус 2, № 5 корпус 1 (детский сад № 87);
- улица Гоголя дома № 52 корпус 1, № 52-а (ЦТП);
- улица Гагарина дома № 69, № 71 корпус 1, № 71, № 71 корпус 2 (детский сад № 84),№ 73, № 73 корпус 1, № 75, № 166;
- улица Полетаева дома № 19 корпус 1, № 21, № 23, № 25;
- улица Татарская дома № 68, № 72 (храм Иоанна Кронштадского), № 93, № 95.
Подвоз технической воды организуют с10:00 по адресу: Черновицкая дом № 5 корпус 1.
Также воду отключат с 09:00 до 17:00 по адресу:
- улица Октябрьская дома № 3/1, № 4 (МБУ СШ Фаворит), № 4, № 6, № 8.
Отключение воды связано с ремонтными работами.