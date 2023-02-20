Во Владимирской области на трассе перевернулась фура, водитель погиб

Авария произошла в понедельник, 20 февраля, около 07:00 на трассе М7 «Волга».

Во Владимирской области на трассе перевернулась фура, водитель погиб. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Авария произошла в понедельник, 20 февраля, около 07:00 на трассе М7 «Волга». В Ковровском районе водитель грузовика Scania не справился с управлением после чего фура несколько раз ударилась о металлический отбойник и перевернулась.

Водитель погиб на месте ДТП.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.