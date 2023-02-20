«Вид сбоку»: обрушившийся дом на проезде Грибоедова ограбили

Обрушившийся дом на проезде Грибоедова ограбили. Об этом изданию «Вид сбоку» рассказали жильцы дома.
В ночь на понедельник, 20 февраля, неизвестные вскрыли замок в одной из квартир, перевернули шкафы, открутили краны и украли части от газовой плиты.
Одна из жительниц дома рассказала, что в квартире оставались вещи, так как все перевезти в маневренный фонд не представляется возможным. Пострадавшие вызвали полицию.
Также уточняется, что мэрия обещала предоставить жителям склады для временного хранения вещей, но этого сделано не было.
5 февраля в доме обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.
Сорокина заявила, что обрушившийся дом на проезде Грибоедова снесут.