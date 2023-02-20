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«Вид сбоку»: обрушившийся дом на проезде Грибоедова ограбили
Пострадавшие жильцы вызвали полицию.

Обрушившийся дом на проезде Грибоедова ограбили. Об этом изданию «Вид сбоку» рассказали жильцы дома.

В ночь на понедельник, 20 февраля, неизвестные вскрыли замок в одной из квартир, перевернули шкафы, открутили краны и украли части от газовой плиты.

Одна из жительниц дома рассказала, что в квартире оставались вещи, так как все перевезти в маневренный фонд не представляется возможным. Пострадавшие вызвали полицию.

Также уточняется, что мэрия обещала предоставить жителям склады для временного хранения вещей, но этого сделано не было.

5 февраля в доме обрушилась кирпичная кладка стены и образовалась крупная трещина. По словам жителей дома, они неоднократно заявляли об аварийном состоянии дома, но власти не реагировали.

Сорокина заявила, что обрушившийся дом на проезде Грибоедова снесут.