В Тюмени мужчина зарезал тещу и нового возлюбленного бывшей жены

В Тюмени мужчина зарезал тещу и нового возлюбленного бывшей жены. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет «Российская газета».

Накануне вечером тюменец взял нож и поехал в квартиру, чтобы выяснить отношения с бывшей женой. Кроме нее дома были ее мать и новый возлюбленный. Во время ссоры мужчина нанес ножом множественные ранения всем троим.

36-летний мужчина и 66-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия. 42-летняя женщина доставлена в больницу.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».