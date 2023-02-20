В Турции вновь произошло землетрясение

Толчки магнитудой 6,3 зафиксировали на границе Сирии и Турции.

В Турции вновь произошло землетрясение. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских сейсмологов.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции около 20.04 по мск в девяти километрах от Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров.

Сообщается, что после землетрясения есть разрушения.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», — передает CNN Turk.