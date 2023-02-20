В Турции вновь произошло землетрясение
Толчки магнитудой 6,3 зафиксировали на границе Сирии и Турции.
В Турции вновь произошло землетрясение. Об этом в понедельник, 20 февраля,
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции около 20.04 по мск в девяти километрах от Антакьи и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров.
Сообщается, что после землетрясения есть разрушения.
«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», — передает CNN Turk.