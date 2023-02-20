В Скопине осудят экс-сотрудника исправительного учреждения за взятку

В Скопине осудят экс-сотрудника исправительного учреждения и осужденного за взятку. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в 2020 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области получил взятку в размере 55 тысяч рублей за разрешение осужденному пользоваться мобильным телефоном на территории ИК, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.