В Сасове подвели итоги первенства России среди юношей и девушек по полиатлону

Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивных дисциплинах 3-борьбе с лыжной гонкой проходили в период с 15 по 20 февраля в Сасове.

В Рязани подвели итоги первенства России среди юношей и девушек по полиатлону. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивных дисциплинах 3-борьбе с лыжной гонкой проходили в период с 15 по 20 февраля в Сасове. В них приняли участие 18 команд субъектов РФ и 28 команд спортивных клубов, всего — 141 участник. Они соревновались в трех возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17лет.

1 место-Соколова Анна (Владимирская область);

2 место-Колчина Алина (Курганская область);

3 место- Калинина Таисия (Вологодская область).

В личном зачете в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой призовые места заняли: среди девочек (12-13 лет):

Среди мальчиков (12-13 лет):

1 место-Давыдов Денис (Рязанская область);

2 место-Чурсанов Андрей (Вологодская область);

3 место- Мучкин Арсений (Рязанская область).

Среди девушек (14-15 лет):

1 место- Шарикова Анастасия (Вологодская область);

2 место-Константинова Арина (Владимирская область);

3 место- Симонова Дарья (Кировская область).

Среди юношей (14-15 лет):

1 место- Калмыков Даниил (Владимирская область);

2 место- Соколов Матвей (Владимирская область);

3 место- Нуриев Вильдан (Республика Башкортостан).

Среди девушек (16-17 лет):

1 место- Шалаевская Татьяна (ХМАО-Югра);

2 место-Седельникова Виктория (Курганская область);

3 место- Патокова Анастасия (Архангельская область).

Среди юношей (16-17 лет):

1 место- Воронов Никита (Вологодская область);

2 место- Блинов Ярослав (Ярославская область);

3 место- Носков Антон (Кировская область).

В спортивной дисциплине командные соревнования места распределились следующим образом:

Среди девушек. Командная стрельба, лыжная эстафета (3×2 км):

— 1 место — команда Санкт-Петербурга, в состав которой входили спортсменки СШОР «Экран-1»;

— 2 место — сборная команда Владимирской области;

— 3 место — команда ХМАО-Югра.Среди юношей. Командная стрельба, лыжная эстафета (3×3 км):

— 1 место — сборная команда Владимирской области;

— 2 место — команда Вологодской области;

— 3 место — спортивная сборная команда Кировской области.

В командном зачете среди 28 команд спортивных клубов первое место заняла команда Вологодской области ДРОЗД-Череповец, п. Кадуй, второе место команда Владимирской области СШ «Вязниковского района», третье место команда Кировской области СШ «Алмаз», Оричевский район.

В командном зачете среди 18 субъектов Российской Федерации места распределились следующим образом: