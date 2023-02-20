В Сасове подвели итоги первенства России среди юношей и девушек по полиатлону

В Рязани подвели итоги первенства России среди юношей и девушек по полиатлону. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Первенство России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивных дисциплинах 3-борьбе с лыжной гонкой проходили в период с 15 по 20 февраля в Сасове. В них приняли участие 18 команд субъектов РФ и 28 команд спортивных клубов, всего — 141 участник. Они соревновались в трех возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17лет.В личном зачете в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой призовые места заняли: среди девочек (12-13 лет):
- 1 место-Соколова Анна (Владимирская область);
- 2 место-Колчина Алина (Курганская область);
- 3 место- Калинина Таисия (Вологодская область).
Среди мальчиков (12-13 лет):
- 1 место-Давыдов Денис (Рязанская область);
- 2 место-Чурсанов Андрей (Вологодская область);
- 3 место- Мучкин Арсений (Рязанская область).
Среди девушек (14-15 лет):
- 1 место- Шарикова Анастасия (Вологодская область);
- 2 место-Константинова Арина (Владимирская область);
- 3 место- Симонова Дарья (Кировская область).
Среди юношей (14-15 лет):
- 1 место- Калмыков Даниил (Владимирская область);
- 2 место- Соколов Матвей (Владимирская область);
- 3 место- Нуриев Вильдан (Республика Башкортостан).
Среди девушек (16-17 лет):
- 1 место- Шалаевская Татьяна (ХМАО-Югра);
- 2 место-Седельникова Виктория (Курганская область);
- 3 место- Патокова Анастасия (Архангельская область).
Среди юношей (16-17 лет):
- 1 место- Воронов Никита (Вологодская область);
- 2 место- Блинов Ярослав (Ярославская область);
- 3 место- Носков Антон (Кировская область).
В спортивной дисциплине командные соревнования места распределились следующим образом:
Среди девушек. Командная стрельба, лыжная эстафета (3×2 км):
— 1 место — команда Санкт-Петербурга, в состав которой входили спортсменки СШОР «Экран-1»;
— 2 место — сборная команда Владимирской области;
— 3 место — команда ХМАО-Югра.Среди юношей. Командная стрельба, лыжная эстафета (3×3 км):
— 1 место — сборная команда Владимирской области;
— 2 место — команда Вологодской области;
— 3 место — спортивная сборная команда Кировской области.
В командном зачете среди 28 команд спортивных клубов первое место заняла команда Вологодской области ДРОЗД-Череповец, п. Кадуй, второе место команда Владимирской области СШ «Вязниковского района», третье место команда Кировской области СШ «Алмаз», Оричевский район.
В командном зачете среди 18 субъектов Российской Федерации места распределились следующим образом:
- 1 место- Владимирская область;
- 2 место- Вологодская область;
- 3 место- Кировская область.