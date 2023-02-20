Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-3°
Втр, 21
-7°
Срд, 22
-11°
ЦБ USD 74.04 -0.72 21/02
ЦБ EUR 79.13 -0.48 21/02
Нал. USD 75 / 77.8 20/02 15:10
Нал. EUR 79.05 / 80.64 20/02 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
10 часов назад
586
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
3 293
В Рязани открылся первый офис «Цифра банк»
17 января в Рязани состоялось открытие первого в городе...
16 февраля 14:16
4 859
Создатели улыбок. В свой профессиональный праздник рязанские стоматоло...
В международный день стоматолога, который отмечается 9 ...
9 февраля 16:38
10 755
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Сасове открыли обновленный дворец детского творчества
Для детей будут работать шесть направлений допобразования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография и другие. Сообщается, что на занятия уже записались более 700 детей.

В понедельник, 20 февраля, губернатор Павел Малков побывал на церемонии открытия центра дополнительного образования в Сасове.

Центр открыли в здании бывшего кинотеатра. Там провели перепланировку, сделали ремонт и разместили новое оборудование: компьютеры, наборы для робототехники, мольберты и другое. Помимо кабинетов для занятий в центре оборудовали места отдыха с настольными играми и зал для мероприятий.

Для детей будут работать шесть направлений допобразования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография и другие. Сообщается, что на занятия уже записались более 700 детей. Центр будет сотрудничать с рязанскими вузами и готовить учащихся к поступлению.

«Этот проект стал возможным благодаря участию в федеральной программе „Комплексное развитие сельских территорий“, разработанной по поручению нашего президента Владимира Путина. Продолжим реализацию программы на территории Рязанской области», — отметил Павел Малков.

Одним из первых в здании центра дополнительного образования открыли первичное отделение «Движение первых». Движение объединяет детей и подростков со всей страны. Наблюдательный совет возглавляет президент. Всего в Рязанской области открыли уже более 200 «первичек» в школах, университетах и училищах.