В Сасове открыли обновленный дворец детского творчества

Для детей будут работать шесть направлений допобразования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография и другие. Сообщается, что на занятия уже записались более 700 детей.

В понедельник, 20 февраля, губернатор Павел Малков побывал на церемонии открытия центра дополнительного образования в Сасове.

Центр открыли в здании бывшего кинотеатра. Там провели перепланировку, сделали ремонт и разместили новое оборудование: компьютеры, наборы для робототехники, мольберты и другое. Помимо кабинетов для занятий в центре оборудовали места отдыха с настольными играми и зал для мероприятий.

Для детей будут работать шесть направлений допобразования, в том числе программирование, моделирование, музыка, хореография и другие. Сообщается, что на занятия уже записались более 700 детей. Центр будет сотрудничать с рязанскими вузами и готовить учащихся к поступлению.

«Этот проект стал возможным благодаря участию в федеральной программе „Комплексное развитие сельских территорий“, разработанной по поручению нашего президента Владимира Путина. Продолжим реализацию программы на территории Рязанской области», — отметил Павел Малков.

Одним из первых в здании центра дополнительного образования открыли первичное отделение «Движение первых». Движение объединяет детей и подростков со всей страны. Наблюдательный совет возглавляет президент. Всего в Рязанской области открыли уже более 200 «первичек» в школах, университетах и училищах.