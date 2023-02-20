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В Рязанской области у абонентов МегаФона выросла скорость мобильного интернета
Рефарминг охватил более 70% базовых станций в регионе.

Нарастить емкость сети позволил перевод частот стандарта 2G в формат высокоскоростной передачи данных LTE, который обеспечивает абонентов не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора перенастроили оборудование таким образом, что диапазон 1800 МГц стал максимально использоваться для 4G. Оставшейся емкости достаточно, чтобы, как и прежде, звонить, принимать звонки и разговаривать по телефону.

Только в четвертом квартале 2022 года подобные работы проведены на почти 60 базовых станциях в Рязани, Касимове, Ряжске, Кораблино, Михайлове, Скопине и Спасск-Рязанском. В этих городах в общей сложности проживают около 650 тысяч жителей и все они почувствовали улучшения.

«Ежемесячный интернет-трафик наших абонентов за год вырос в 1,5 раза. Нагрузка на сеть постоянно растет, так как видеоконтент, приложения и онлайн-игры становятся качественней, а значит, тяжелее. Рефарминг позволяет максимально использовать весь потенциал инфраструктуры, чтобы повысить качество услуг. Сейчас, по нашим данным, в зависимости от района, скорость мобильного интернета в городах региона выросла от 15 до 50%", — отметила директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Справка:

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.