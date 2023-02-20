В Рязанской области состоялись всероссийские соревнования по зимнему триатлону

Соревнования состоялись в субботу, 18 февраля, в биатлонном комплексе «Алмаз». Помимо всероссийских соревнований, спортсмены также приняли участие в этапе кубка России и областных соревнованиях. Всего них приняли участие 67 участников из 11 регионов страны.

В Рязанской области состоялись всероссийские соревнования по зимнему триатлону. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования состоялись в субботу, 18 февраля, в биатлонном комплексе «Алмаз». Помимо всероссийских соревнований, спортсмены также приняли участие в этапе кубка России и областных соревнованиях. Всего них приняли участие 67 участников из 11 регионов страны.

От Рязанской области в гонке всероссийских соревнований участвовал Данила Фрейзе, за очки кубка России — Михаил Пикулин.

Всех участников отметили специальными дипломами дня зимних видов спорта, посвященному Олимпийским играм Сочи 2014.