В Рязани задержали 45-летнего мужчину за нарушения административного надзора. Об этом
Пьяного жителя Рязанского районе задержали ночью в Октябрьском районе города. После проверки по базам данных выяснилось, что ранее он был судим за кражу, после чего находился под административным надзором.
Несмотря на этого, мужчина неоднократно нарушал административный надзор, появляясь в общественных местах в пьяном виде.
Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения»). Рязанцу грозит до одного года тюрьмы.