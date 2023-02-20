В Рязани задержали 45-летнего мужчину за нарушения административного надзора

Ранее рязанец был судим за кражу, после чего находился под административным надзором. Несмотря на этого, мужчина неоднократно появлялся в общественных местах в пьяном виде. Против него возбудили уголовное дело.

В Рязани задержали 45-летнего мужчину за нарушения административного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пьяного жителя Рязанского районе задержали ночью в Октябрьском районе города. После проверки по базам данных выяснилось, что ранее он был судим за кражу, после чего находился под административным надзором.

Несмотря на этого, мужчина неоднократно нарушал административный надзор, появляясь в общественных местах в пьяном виде.

Нарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения»). Рязанцу грозит до одного года тюрьмы.