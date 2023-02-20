В Рязани возле медицинского центра «Еламед» скончался 58-летний мужчина

В Рязани возле медцентра «Еламед» на улице Высоковольтной умер мужчина. Об этом в понедельник, 20 февраля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В следкоме пояснили, что мужчина был 1965 года рождения. В последнее время он жаловался на боли в сердце.

«Железнодорожный МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, 1965 года рождения. В последнее время мужчина жаловался на боли в сердце», — рассказали в СК.