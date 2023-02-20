В Рязани простились с погибшим под Херсоном Евгением Каторовым
В Рязани простились с погибшим под Херсоном Евгением Каторовым. Об этом РЗН. инфо сообщила супруга мужчины.
По ее словам, проводить в последний путь его пришли родственники, друзья и сослуживцы. Похоронили Евгения на Богородском кладбище на «аллее славы».
Каторов погиб 30 сентября в бою под Херсоном. Ему было 32 года.
«Он не раздумывая отдал свою жизнь за товарищей и свою страну», — написала супруга погибшего.
У Евгения остался сын от первого брака и пасынок. Мужчине присвоили орден Мужества посмертно.