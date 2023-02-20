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В Рязани прошли финальные бои региональных соревнований по боксу «На призы начальника РВВДКУ»
В них принимали участие 55 спортсменов 17 команд спортивных школ Рязани и Рязанской области, Пензы и курсантов факультетов РВВДКУ.

В Рязани прошли финальные бои региональных соревнований по боксу «На призы начальника РВВДКУ». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования состоялись в воскресенье, 19 февраля, в СК «Старт». В них принимали участие 55 спортсменов 17 команд спортивных школ Рязани и Рязанской области, Пензы и курсантов факультетов РВВДКУ.

Победителями и призерами соревнований стали:

В/к до 60 кг:

  • 1 место- Мардыкьян Джаван (РВВДКУ);
  • 2 место -Раупов Жахонгир (ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»;
  • 3 место- Ирсалимов Данияр (РВВДКУ);
  • 3 место -Бадоян Эрик (ГАУ РО «СШ «Триумф»).

В/К до 63, 5 кг:

  • 1 место- Аверченко Ефим (РВВДКУ);
  • 2 место- Сысуев Тельман (РВВДКУ);
  • 3 место-Чупчук Станислав (РВВДКУ);
  • 3 место-Цыганков Андрей (РВВДКУ).

В/К до 67 кг:

  • 1 место- Бисалиев Никита (РВВДКУ);
  • 2 место- Малышкин Федор (РВВДКУ);
  • 3 место- Кот Михаил (РВВДКУ);
  • 3 место-Дубровский Арсений (РВВДКУ).

В/К до 71 кг:

  • 1 место- Санин Вадим (РВВДКУ);
  • 2 место- Люкошус Никита (РВВДКУ);
  • 3 место- Нунатов Эльчин (ГАУ РО «СШОР «Олимпиец»);
  • 3 место- Грузинов Александр (г.Пенза).

В/К до 75 кг:

  • 1 место- Астахов Михаил (РВВДКУ);
  • 2 место- Доценко Николай (РВВДКУ);
  • 3 место- Ринас Ярослав (РВВДКУ);
  • 3 место- Лапшин Никита (РВВДКУ).

В/К до 80 кг:

  • 1 место- Зубков Алексей (РВВДКУ);
  • 2 место- Сажнев Михаил (РВВДКУ);
  • 3 место- Каплич Денис (РВВДКУ);
  • 3 место- Шейхов Магомеднур (РВВДКУ).

В/К до 86 кг:

  • 1 место- Волков Иван (РВВДКУ);
  • 2 место- Доронин Даниил (РВВДКУ);
  • 3 место- Фролов Федор (РВВДКУ);
  • 3 место- Курилов Илья (РВВДКУ).

В/К до 92 кг:

  • 1 место- Гольский Иван (РВВДКУ);
  • 2 место- Гаврилов Павел (РВВДКУ);
  • 3 место- Панов Денис (РВВДКУ);
  • 3 место- Потапов Владислав (РВВДКУ).

В/К свыше 92 кг:

  • 1 место- Чекан Дмитрий (РВВДКУ);
  • 2 место- Шрамко Максим (РВВДКУ);
  • 3 место- Гоков Александр (РВВДКУ).

Победителей и призеров турнира наградили почетными грамотами, медалями, кубками и призами.