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В Рязани обсудили вопросы кронирования и обрезки деревьев

В понедельник, 20 февраля, прошло заседание рабочей группы по экостандарту, на котором обсудили вопросы кронирования и обрезки деревьев. Об этом написала мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

Сорокина сообщила, что мнения о том, надо ли кронировать деревья, расходятся у жителей города и экспертов-экологов. Она отметила, что важно прийти к общему мнению, чтобы совместить вопросы безопасности, эстетического вида и жизни деревьев.

Специалисты управления благоустройства пояснили, в настоящее время по закону основным методом ухода за деревьями в городских условиях является обрезка. Санитарная обрезка — удаление сухих, сломанных ветвей, ветвей, которые растут под опасным углом — проводится вне зависимости от времени года. Омолаживающая обрезка сочетается с формовочной и проводится исключительно, когда деревья находятся в «спящем» состоянии — с ноября по конец марта. Процедура проводится не реже одного раза в три года. Основная задача — стимулировать дерево к дальнейшему развитию и обеспечить безопасность движения пешеходов и автомобилистов.

Елена Сорокина сообщила, что в Рязани большинство деревьев — старовозрастные, их посадили в 60-70 годах прошлого века. Так, например, на улице Циолковского много старых деревьев, но убрать или заменить их нельзя из-за большого количества коммуникации.

По итогам заседания эксперты-экологи доцент кафедры биологии РГУ имени Есенина Виктор Асеев и эко-активист Андрей Петруцкий высказались за формовочную обрезку деревьев с учетом индивидуального подхода к каждому виду зеленых насаждений. Их мнение поддержали представители общественной организации «Дышим чистым».

Также на заседании затронули вопросы топинговой обрезки деревьев в парке Гагарина, реставрации старовозрастных деревьев в ЦПКиО, высадки леса на месте бывшей свалки. Сорокина уточнила, что по всем этим темам продолжается совместная работа с рязанцами и представителями экологического сообщества.