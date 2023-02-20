В Рязани на улице Ситниковской в ДТП между легковушками пострадали четыре человека

В Рязани на улице Ситниковской произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 19 февраля, примерно в 17:50 вблизи дома № 2 по улице Ситниковской. Там столкнулись Lada Granta, которым управлял 49-летний рязанец, и автомобиль Hyundai Solaris под управлением 50-летнего жителя Рязанского района.

Травмы получили водители обоих автомобилей, а также 54-летняя пассажирка «Лада» и 44-летняя пассажирка «Хендэ».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.