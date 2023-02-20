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В Рязани ищут свидетелей конфликта между пешеходом и водителем легковушки
Инцидент случился в понедельник, 20 февраля, примерно в 7.10 на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и 4-я Линия.

В Рязани ищут свидетелей конфликта между пешеходом и водителем легковушки. Об этом РЗН. инфо сообщила дочь пострадавшего.

Инцидент случился в понедельник, 20 февраля, примерно в 7.10 на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и 4-я Линия. Там 63-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на него выехала легковушка. Когда пешеход высказал претензию водителю, что он его может задавить, тот вышел из авто и ударил пешехода. Мужчина упал. Дебошир скрылся.

«Мой папа переходил дорогу по пешеходному переходу. Замедлился, потому что было не понятно машина тормозит или нет. Белый автомобиль двигался по улице Ленинского Комсомола в сторону улицы Дзержинского. Папа сказал ему, что он сейчас его задавит, в ответ водитель вышел, догнал моего папу уже на противоположной стороне, и ударил его. Тот упал. Когда поднялся, понял, что в крови. В это время водитель скрылся. Прошу тех, кто видел или проезжал мимо, и запомнил номера машины или еще какие-то подробности откликнуться. Возможно, у кого-то будет запись с видеорегистратора», — сообщила женщина.