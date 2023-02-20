В Ногинске 13-летний сын федерального судьи скончался после курения вейпа

В Ногинске 13-летний сын федерального судьи скончался после курения вейпа. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

Известно, что семиклассник учился в кадетском корпусе. Он пришел с учебы и пожаловался матери на головные боли. Женщина разрешила сыну остаться дома. Из-за здоровья подросток неделю не ходил на учебу.

В день трагедии мать пошла на работу, а сын остался дома. Когда судья вернулась около девяти вечера, ребенок был уже мертв. Рядом с телом нашли вейп, пропановый баллончик и два дезодоранта.

Предварительно, кадет умер около пяти часов вечера.

Причина смерти выясняется.