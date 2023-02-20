В Минобороны рассказали об освобождении Парасковиевки в ДНР

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что Парасковиевку освободили бойцы ЧВК «Вагнер».

В Минобороны рассказали об освобождении Парасковиевки в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в понедельник, 20 февраля.

Населенный пункт на донецком направлении освободили добровольцы штурмовых отрядов совместно с подразделениями средней полосы при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Уточняется, что за сутки на данном направлении ВС РФ уничтожили более 115 военнослужащих, одну БМП, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что Парасковиевку освободили бойцы ЧВК «Вагнер».

Фото — скриншот из видео