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В Михайловском районе пропала 17-летняя девушка

В Михайловском районе пропала 17-летняя Муноджот Муминова. Ориентировку на поиск девушки опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Девушка пропала в воскресенье, 19 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Муноджот Муминова имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. В день пропажи была одета в платой серого цвета с брошью в виде цветка, черную длинную кожаную куртку, черные брюки, белые летние кроссовки. Под курткой — спортивная кофта белого цвета и черное платье с желто-красными цветами.

На шее, с правой стороны родимое пятно 2 см.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам 112, 51-21-71 или +7 (920) 980-21-71.