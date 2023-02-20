В Михайловском районе пропала 17-летняя девушка

В Михайловском районе пропала 17-летняя Муноджот Муминова. Ориентировку на поиск девушки опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Девушка пропала в воскресенье, 19 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Муноджот Муминова имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. В день пропажи была одета в платой серого цвета с брошью в виде цветка, черную длинную кожаную куртку, черные брюки, белые летние кроссовки. Под курткой — спортивная кофта белого цвета и черное платье с желто-красными цветами.

На шее, с правой стороны родимое пятно 2 см.