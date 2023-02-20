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В Курской области срочники устроили взрыв, погибли шесть военных

В Курской области срочники устроили взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Взрыв случился в понедельник, 20 февраля, утром в одном из районов Курской области. Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда горючую жидкость. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя,. На улицу удалось выбежать только двоим военным. Остальные шестеро срочников погибли.

На данный момент их тела не обнаружили. В настоящее время из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.