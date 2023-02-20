Установлена личность погибшего в рязанском спортзале «Фитнес Хаус»

Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В рязанском спортзале «Фитнес Хаус» погиб 66-летний мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Инцидент произошел утром, 20 февраля. Следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти мужчины.

Ранее о ЧП сообщили очевидцы, в соцсетях появился ролик, на котором из здания фитнес-центра выносят большой черный мешок. Позже стало известно, что фитнес-клуб на время закрывали.