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Троих рязанцев осудят за организацию незаконной миграции
Уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Троих рязанцев осудят за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С февраля по октябрь 2021 года злоумышленники фиктивно поставили на учет более 120 иностранцев. Для этого они привлекли более 20 собственников жилья.

Сотрудники управления уголовного розыска вместе с региональным УФСБ при силовой поддержке Росгвардии в ноябре 2021 года задержали двоих уроженцев Средней Азии — 29-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, постоянно проживающих в Рязани и Рязанской области соответственно.

Злоумышленники назначали встречи с клиентами в офисе. При обыске там и по месту их жительства нашли и изъяли клише печати российского банка и две печати многофункционального центра с признаками подделки, электронное оборудование для изготовления и печати платежных квитанций об оплате патента, а также другие миграционные документы.

Также оперативники задержали 26-летнего рязанца, который был причастен к преступлениям. По версии следствия, двое мужчин под руководством жительницы Рязанской области не только организовывали фиктивную постановку на учет иностранных граждан на территории региона, но и наладили изготовление и сбыт поддельных платежных квитанций и бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

На время следствия фигурантам дела назначили подписку о невыезде, домашний арест и содержание под стражей. Следователи опросили более ста свидетелей, объел дела составил 15 томов.

Уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.